كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة التركية: أنقرة ستواصل عمليتها في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن "أنقرة ستواصل عمليتها في سوريا مع أو بدون دعم العالم".

هذا ونددت تركيا في بيان لها بالاتفاق بين النظام السوري والقوات الكردية.

في حين ذلك، وصف ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئاسة الروسية (الكرملين) إلى سوريا، الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا بأنه "غير مقبول"، موضحاً أن "موسكو لم توافق على هذه العملية مسبقاً".

كما أكد لافرينتييف على أن روسيا توسطت في اتفاق بين النظام السوري والقوى الكردية، مما سمح بدخول قوات النظام منطقة يسيطر عليها الأكراد.

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وأضاف المبعوث في تصريحات للصحافيين على هامش زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الرسمية للإمارات، أن المحادثات بين الأكراد والنظام السوري جرت في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وأماكن أخرى.