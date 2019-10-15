كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: واشنطن تشترط توقف تركيا عن هجومها على سوريا لوقف معاقبتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين، اليوم الثلاثاء، أن "واشنطن تعتزم التركيز على مسعى دبلوماسي لوقف إطلاق النار في سوريا، في حين واصلت تركيا هجومها على شمال سوريا متجاهلة تهديد العقوبات الأمريكية".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستواصل الضغط على تركيا بينما تقيم الموقف، مشيرا إلى أن في الإمكان زيادة العقوبات إذا لم يتم حل الأزمة.

وأعلن المسؤول الأمريكي أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، سيتوجه إلى تركيا خلال الساعات الـ 24 المقبلة، سعيا لوقف الهجوم التركي ضد المقاتلين الأكراد.

وصرح المسؤول بعد يوم من إعلان بنس، عزمه التوجه إلى تركيا دون تحديد الموعد "سنتوجه إلى أنقرة خلال الساعات الـ24 المقبلة"، مشيرا إلى عدم وجود فرار "واسع" للمحتجزين من تنظيم داعش في سوريا.

تركيا تعاند في مواصلة عملية "نبع السلام"

فيما أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة ستواصل عمليتها في سوريا مع أو بدون دعم العالم، هذا ونددت تركيا في بيان لها بالاتفاق بين النظام السوري والقوات الكردية.

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في حين، وصف ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئاسة الروسية (الكرملين) إلى سوريا، الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا بأنه "غير مقبول"، موضحاً أن "موسكو لم توافق على هذه العملية مسبقاً".

كما أكد لافرينتييف على أن روسيا توسطت في اتفاق بين النظام السوري والقوى الكردية، مما سمح بدخول قوات النظام منطقة يسيطر عليها الأكراد.

وأضاف المبعوث في تصريحات للصحافيين على هامش زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الرسمية للإمارات، أن المحادثات بين الأكراد والنظام السوري جرت في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وأماكن أخرى.