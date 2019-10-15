التعادل الإيجابي ينهي الشوط الأول بين المنتخب المغربي وضيفه الغابوني – صور

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، الشوط الأول من مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الغابوني، في المباراة الودية التي تجمع بينهما حاليا بملعب”ابن بطوطة” بطنجة، في إطار استعدادات المنتخبين للإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021، بالكاميرون.

ودخل المنتخب المغربي المباراة بقوة، محاولا فرض أسلوب لعبه والوصول لمرمى المنتخب الغابوني، فخلق مجموعة من المحاولات، تبقى أبرزها تلك التي أتيحت لرشيد العليوي، من كرة ثابتة، صدها حارس الفهود.

وعلى عكس مجرى اللعب، وفي هجمة مرتدة للمنتخب الضيف، وتمريرة خاطئة من المهدي بوربيعة، سيتمكن المنتخب الغابوني من افتتاح حصة التسجيل، في الدقيقة 21، بواسطة اللاعب آرون ساليم.

ردة فعل المنتخب الوطني، كانت قوية، عن طريق أشرف حكيمي، الذي انسل من الجهة اليمنى ووجد نفسه وجها لوجه أمام الحارس، لكن تسديدته علت المرمى.

الدقيقة 31، ستحمل الخبر السار لأنصار “الأسود”، بعد أن تمكن العميد، نور الدين أمرابط، من تعديل النتيجة، بعد مجهود متميز من المهاجم رشيد العليوي.

Advertisements

لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.