ممثلة المغرب في مسابقة “تحدي القراءة العربي” تسير بخطوات ثابتة نحو اللقب

تمكنت التلميذة المغربية، فاطمة الزهراء أخيار، من التفوق من المرحلة الأولى من تحدي القراءة العربي في دورة سنة 2019، إذ ضمنت مقعدا ضمن المؤهلين للمراحل المتقدمة من المسابقة، لتسير بذلك، وإلى حدود الساعة على خطى التلميذة المغربية، مريم أمجون، التي حققت لقب النسخة الماضية من التحدي.
التلميذة فاطمة الزهراء أخيار تأهلت، بعدما حجزت بطاقة العبور في منافسة بين 8 تلاميذ تأهل 4 منهم إلى الدور الموالي، علما أن المشاركين الممثلين لـ14 دولة عربية، ينقسمون في المرحلة الحالية إلى مجموعات يتأهل منها 4، ويقصى الباقون.
وتتابع فاطمة الزهراء أخيار، التي يبلغ عمرها 15 سنة، دراستها في الثانوية التأهيلية القاضي عياض التابعة لأكاديمية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وتمثل أخيار المغرب في الدورة الرابعة للمسابقة النهائية لتحدي القراءة العربي، بعد فوزها باللقب على المستوى الوطني، وقد توجها بذرع الفوز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في حفل أقيم في مدينة الدارالبيضاء.
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