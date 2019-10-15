النيابة العامة: هواتف بوعشرين لا علاقة لها بالقضية.. والدفاع يُطالب باسترجاعها

انطلقت، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة مؤسس “اليوم24” ويومية “أخبار اليوم”، في غياب الصحافي توفيق بوعشرين، بناء على رغبته في الانسحاب، التي عبر عنها في جلسات سابقة.

وفي بداية الجلسة، قدمت هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، في شخص المحامي عبد المولى الماروري، طلبا عارضا لهيأة الحكم، يروم إلى استرجاع هواتف بوعشرين، بناء على مرافعة ممثل النيابة العامة التي قدمها في جلسات سابقة.

وقال المحامي عبد المولى الماروري، مخاطبا هيأة الحكم، إن ممثل النيابة العامة، أكد من خلال مرافعته السابقة، أن هواتف الصحافي بوعشرين، لا علاقة لها بالجريمة المفترضة التي يتابع على إثرها بوعشرين.

وأضاف المتحدث ذاته، أن ممثل النيابة العامة أوضح بأنه وبعد معاينة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمجموعة من المحجوزات التي تم العثور عليها في مكتب بوعشرين بحسب تعبير ممثل النيابة العامة دائما، تبين أن هواتف بوعشرين لا علاقة لها بالجريمة، وبناء على ذلك لم تكن موضوع خبرة الدرك.

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وأورد عضو دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، أنه بناء على مرافعة ممثل النيابة العامة فموضوع الجريمة يبقى منحصرا في الحواسيب و”دفي اير”.

وبناء على هذه الأسس، طالب دفاع بوعشرين استرجاع الهواتف الخاصة بموكلهم، طالما لا علاقة لها بالجريمة.

وفي المقابل ذلك، ارتأت هيأة الحكم إرجاء البت في الطلب المذكور إلى حين البت في الجوهر.