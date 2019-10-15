زيارة الرئيس الروسي إلى الإمارات.. تغطية خاصة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زيارة تاريخية أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الإمارات مثلت فرصة ثمينة لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق أرحب لتطورها في المستقبل.
ومنذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى الإمارات قادما من السعودية، بدأ تفعيل أجندة الزيارة الرسمية الحافلة بالعديد من الملفات.
الزيارة تعد الثانية من نوعها للرئيس الروسي إلى الإمارات منذ 2007، ما منحها طابعا "تاريخيا" عزز أجندتها الزاخرة بالعديد من الملفات المحورية التي تهم المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتهديدات إيران، علاوة على الملف السوري والعدوان التركي على الشمال السوري.
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