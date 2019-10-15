تنديد باستمرار اعتقال حماس لصحفي بغزة لليوم الـ20

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إيمان أحمد - غزةالثلاثاء 2019/10/15 10:57 م بتوقيت أبوظبي
الصحفي هاني الأغا المعتقل من أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس
حملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الثلاثاء، حركة حماس المسؤولية الكاملة على استمرار اعتقال الصحفي هاني الأغا لليوم العشرين على التوالي.
وقالت النقابة في بيان، الثلاثاء، إن الأغا محتجز في ظروف سيئة داخل سجن الأمن الداخلي غربي غزة، رغم معاناته وتدهور حالته الصحية نتيجة عملية جراحية أجريت له سابقا في العمود الفقري.
وأدانت النقابة تصريحات وزارة الداخلية بغزة في عدم الاعتراف بوجود أي صحفي معتقل في سجونها، وعدم كشف سبب اعتقال الصحفي الأغا أو توجيه أي اتهام حقيقي له، في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية المعمول بها خاصة استمرار اعتقاله من جهاز أمني.
ووفق عائلة الصحفي، فإن قوة من أجهزة حماس الأمنية وصلت لمنزله في خان يونس، مساء الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول الماضي، ولكنه لم يكن موجودا فسلمته العائلة بلاغ اعتقاله ليسلم نفسه في اليوم التالي.
وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أجهزة حركة حماس الأمنية بالإفراج الفوري عن الصحفي الأغا.
كما طالبت بموقف واضح من المراكز الحقوقية العاملة في قطاع غزة، إزاء استمرار عملية الاعتقال، خاصة مع رفض طلب 3 مراكز حقوقية لزيارته في معتقله.
ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المراكز والمؤسسات الحقوقية إلى الضغط من أجل زيارة الزميل الأغا برفقة طبيب مستقل لكشف حالته الصحية وتقديم العلاج اللازم له.
ودعت الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للضغط على حركة حماس من أجل الإفراج عن الزميل الأغا ووقف السطوة الأمنية التي تمارسها حركة حماس على الإعلاميين والصحفيين في قطاع غزة، مستغلة بعض الحوادث الأمنية من أجل التضييق على حرية الرأي والتعبير.
وفي تصريحات سابقة قالت والدة المعتقل لـ"العين الإخبارية": "إنها حاولت زيارة ابنها أو الاطمئنان على مكان اعتقاله دون جدوى"، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكوى للمؤسسات الحقوقية للمطالبة بالضغط للإفراج عنه.
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