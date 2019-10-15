الجيش السوري يدخل عدة قرى في ريف الحسكة

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/10/15 10:38 م بتوقيت أبوظبي
قوات الجيش السوري في طريقها لمواقع القتال - أرشيفية
دخلت وحدات الجيش السوري، الثلاثاء، عدة قرى في ريف بلدة تل تمر بالحسكة شمالي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات الجيش أكملت انتشارها في مدينة منبج ومحيطها بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة حلب وسط ترحيب الأهالي.
ودخلت وحدات من الجيش العربي السوري، الإثنين، مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة إضافة إلى بلدة تل تمر وصوامع الأغيبش فيها شمال غرب الحسكة.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، الأربعاء الماضي، بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي البلاد".
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، في جلسة طارئة تعد الثانية خلال أسبوع، العدوان التركي على سوريا.
ودعت الدول الأوروبية تركيا إلى وقف "العمل العسكري أحادي الجانب" فورا، وحذرت من أن العملية "ستزعزع الاستقرار في المنطقة برمتها، وتزيد من المعاناة الإنسانية وستؤدي إلى مزيد من النزوح".
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