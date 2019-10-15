الان تتابع مسؤول أمريكي: واشنطن أرسلت طائرات اف 15 لتفريق قوات موالية لتركيا غرب عين عيسى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365 أفاد مسؤول أمريكي، الثلاثاء، بأن القوات الأميركية أرسلت طائرات اف 15 “لإظهار القوة” لتفريق قوات موالية لتركيا اقتربت من القوات الأميركية غربي عين عيسى في الشمال السوري، وفقا لوسائل إعلام أمريكية,

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