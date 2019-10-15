الان تتابع سيدة كردية لـ"أردوغان": "بدك الأرض؟ خدها لكن خلي طائراتك تمزق جثثنا أولا" والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
وجهت سيدة تركية رسالة مؤلمة للرئيس التركي رجب طيب أدروغان، بعدما ظهرت في فيديو ممسكة بتراب من الأرض وهي تصرخ “هذا تراب أرضنا بدك إياه خده ما عدنا نريده”.
وأكملت السيدة الكردية التي تحدثت بحرقة، رسالتها إلى الرئيس التركي “خد تراب الأرض، لكن لن نهرب من طائراتك، لن نترك أرضنا، على جثثنا، وين نروح في غير هالأرض”.
وأسفر الهجوم الذي شنته تركيا في الشمال السوري عن نزوح أكثر من 130 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة. كما حذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في سوريا.
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