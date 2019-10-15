الرئيس المصري الأسبق مبارك يستعيد الذكريات ويكشف تفاصيل لأول مرة عن حرب أكتوبر

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365

كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تفاصيل جديدة واستعاد عددا من الذكريات بشأن حرب أكتوبر 73 فى مقطع فيديو نشره نجله علاء مبارك.

وكان آخر ظهور لمبارك فى وسائل الإعلام منذ 26 ديسمبر 2018، خلال شهادته فى محاكمة محمد مرسي وآخرين فى قضية اقتحام الحدود.

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وكان نجل الرئيس علاء مبارك قد إكد فى وقت سابق، على ظهور الرئيس الأسبق فى فيديو جديد ليروي تفاصيل جديدة عن ذكريات حرب أكتوبر 73.

وكتب علاء مبارك فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”: الرئيس مبارك يستعيد بعض ذكريات حرب أكتوبر… الساعة ٨:٣٠ مساء اليوم”