الان تتابع الرئيس المصري الأسبق مبارك يستعيد الذكريات ويكشف تفاصيل لأول مرة عن حرب أكتوبر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365
كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تفاصيل جديدة واستعاد عددا من الذكريات بشأن حرب أكتوبر 73 فى مقطع فيديو نشره نجله علاء مبارك.
وكان آخر ظهور لمبارك فى وسائل الإعلام منذ 26 ديسمبر 2018، خلال شهادته فى محاكمة محمد مرسي وآخرين فى قضية اقتحام الحدود.
وكان نجل الرئيس علاء مبارك قد إكد فى وقت سابق، على ظهور الرئيس الأسبق فى فيديو جديد ليروي تفاصيل جديدة عن ذكريات حرب أكتوبر 73.
وكتب علاء مبارك فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”: الرئيس مبارك يستعيد بعض ذكريات حرب أكتوبر… الساعة ٨:٣٠ مساء اليوم”
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري الأسبق مبارك يستعيد الذكريات ويكشف تفاصيل لأول مرة عن حرب أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.