روسيا تكشف عن موعد انتهاء العدوان التركي على سوريا

الموجز

كشف المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، عن موعد انتهاء العدوان التركي على شمال شرق سوريا.

وقال لافرينتيف، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشف عن نيته سحب القوات من شمالي سوريا بعد الانتهاء من عملية مكافحة الإرهاب - على حد وصفه - في هذه المنطقة.

وأضاف لافرينتيف، خلال مرافقته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات، إن أردوغان حذر الجميع من أنه سينفذ العملية العسكرية، مضيفاً أن الغرض من العملية كان القتال ضد الجماعات الإرهابية، حسب قوله.

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وأشار المبعوث الروسي إلى أن أردوغان وبمجرد الانتهاء من هذه المهمة سيقوم بسحب القوات التركية من شمالي سوريا.

وأكد لافرينتيف أنه لا يملك معلومات حول عدد العناصر التابعة لتنظيم داعش الإرهابي الفارين من السجون شمال شرقي سوريا بعد بدء العملية التركية هناك.

وأوضح أنه لا يمتلك أي معلومات بخصوص هذا الشأن، مضيفاً أن هناك نحو 12 ألفا، إضافة إلى أفراد أسرهم وزوجاتهم، واصفاً إياه بأنه "عدد كبير".

وصرح لافرينتيف، في وقت سابق من اليوم بأن إقامة حوار بين الأكراد ودمشق ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو استعادة سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية واستقلالها.