ترزيان: تحية خاصة إلى قيادة وعناصر فوج إطفاء بيروت

أكّد النائب ​هاغوب ترزيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "عندما تخلى الجميع عن ​بيروت​ في ​أزمة النفايات​، مرة أخرى أثبتت بيروت عاصمة ​لبنان​ أنها لم تقصّر بمدّ يد العون بتوجيهات ​محافظ​ العاصمة ​القاضي زياد شبيب​ وعبر فوج إطفائها. تحية خاصة إلى قيادة وعناصر ​فوج إطفاء بيروت​".

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