نحاس: النار السياسية أشد وقعًا على اللبنانيين ومستقبلهم

توجّه الوزير السابق ​نقولا نحاس​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالشكر لـ"الدفاع المدني ولكل الذين ساهموا ولا يزالون في إخماد كارثة ​الحرائق​ المتنقلة. ووقفة إجلال وتقدير للذين استشهدوا خلال تأدية واجبهم. على أمل أن نتعظ من هذه الكارثة لنطفئ النار السياسية التي اشتعلت في الأيام الأخيرة والتي هي أشد وقعًا على اللبنانيين ومستقبلهم".

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