لفت رئيس بلدية غزير شارل حداد، إلى أنّ "بقوّة الله انتهينا من مشكلة كبيرة جدًّا وتم إخماد الحريق تقريبا، ونحن لا نحب أن نلقي اتهامات عبثيّة، لكن يُقال إنّ بعض الأشخاص رأوا آخرين من الممكن أن يكونوا قد افتعلوا الحريق".
وأوضح حداد في تصريح تلفزيوني "أنّنا كنّا سهرانين على الموضوع، ولذلك تمكنّا سريعًا من السيطرة على الحريق، وسنبقى سهرانين كلّ الليل تحسبًّا لأي طارئ".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية غزير: تم إخماد الحريق تقريبا ويُقال إنه تمت رؤية أشخاص قد افتعلوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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