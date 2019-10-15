رئيس بلدية غزير: تم إخماد الحريق تقريبا ويُقال إنه تمت رؤية أشخاص قد افتعلوه

لفت رئيس بلدية غزير شارل حداد، إلى أنّ "بقوّة الله انتهينا من مشكلة كبيرة جدًّا وتم إخماد الحريق تقريبا، ونحن لا نحب أن نلقي اتهامات عبثيّة، لكن يُقال إنّ بعض الأشخاص رأوا آخرين من الممكن أن يكونوا قد افتعلوا الحريق".

وأوضح حداد في تصريح تلفزيوني "أنّنا كنّا سهرانين على الموضوع، ولذلك تمكنّا سريعًا من السيطرة على الحريق، وسنبقى سهرانين كلّ الليل تحسبًّا لأي طارئ".