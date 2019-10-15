طقس يوم غد غائم جزئيًا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرة العامة للطيران المدني أن الكتل الهوائية الحارة والجافّة تنحسر عن الحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من يوم غد ويتحول ​الطقس​ الى متقلب وماطر أحياناً.

وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأربعاء: غائم جزئيًا مع انخفاض تدريجي وملموس ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل ​الضباب​ على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط ​أمطار​ متفرقة خاصة في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة أحياناً مع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة مع حدوث برق ورعد خاصة شمال البلاد فترة قبل الظهر يتحسن الطقس تدريجياً خلال ​النهار​.