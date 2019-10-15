طقس يوم غد غائم جزئيًا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرة العامة للطيران المدني أن الكتل الهوائية الحارة والجافّة تنحسر عن الحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من يوم غد ويتحول الطقس الى متقلب وماطر أحياناً.
وتوقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الأربعاء: غائم جزئيًا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد.
الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة أحياناً مع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية.
الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة مع حدوث برق ورعد خاصة شمال البلاد فترة قبل الظهر يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار.
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