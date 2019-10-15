عناصر ومتطوعو الدفاع المدني طوقوا حريقا اندلع في خراج فنيدق

تمكن عناصر ومتطوعي ​الدفاع المدني​ في مركز السدقة، بالتعاون مع عناصر ​الشرطة البلدية​ والأهالي، من تطويق حريق كبير اندلع في خراج بلدة ​فنيدق​ العكارية بمنطقة الحرف امتد بسبب اشتداد سرعة الرياح والتهم مساحات من الأرض العشبية اليابسة ومن الأشجار الحرجية من سنديان وصنوبر واشجار مثمرة من تفاح وأشجار مختلفة وأعشاب يابسة. وأخمدوه قبل امتداده الى الأراضي المجاورة، وعملوا على تبريد المساحات التي احترقت خوفا من تجددها.

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