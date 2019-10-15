سفير دمشق بلبنان: سوريا لا تريد قتل الناطور إنما تريد أكل عنب والعنب لها وللبنان

أكّد سفير ​سوريا​ في ​لبنان​ ​علي عبد الكريم علي​، في تصريح تلفزيوني، أن "سوريا حريصة على العلاقة الأخوية مع لبنان"، مشيرًا الى "أنني استمعت الى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ وأقرؤه وأتابعه وهناك رؤية راغبة في تطوير الصلة بين البلدين".

وشدد السفير على أن "سوريا منفتحة وتريد التواصل الكامل مع لبنان وهي لا تريد قتل الناطور إنما تريد أن تأكل عنبًا والعنب لها وللبنان".