وهاب: القدرة الإلهية أخمدت الحريق ونناشد عون محاسبة الجميع حتى لا نفقد الأمل بالدولة

ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على أنّ "الحمدلله فلقد تدخلت القدرة الإلهيّة وأخمدت الحريق، لكنّنا نناشد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ محاسبة الجميع حتّى لا نفقد الأمل بالدولة". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "من يستطيع ملاحقة مواطن يضع حجرًا على حجر، يستطيع كشف الفاعل، وإلّا فهو متقاعص. ومَن لم يتحرّك عند اندلاع الحريق، فهو متّهم". وتوجّه إلى الرئيس عون قائلًا: "حاسب وإلّا على الدنيا السلام".

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