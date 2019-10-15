جمعية الرسالة: وحدات الاطفاء التابعة للجمعية شاركت في اطفاء الحرائق في الشوف والدبية واقضية الجنوب

أعلنت ​جمعية الرسالة للاسعاف الصحي​ في بيان، انه بعد سلسلة ​الحرائق​ التي اصابت ​لبنان​ وبناء لتوجيهات القائد العام الرئيس ​نبيه بري​ لبت فرق ​الدفاع المدني​ - وحدات الاطفاء نداء الواجب لمؤازرة وحدات الدفاع المدني والإطفاء. فتوجهت منذ فجر اليوم الفرق في الدفاع المدني الرسالي - وحدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، إلى أماكن الحرائق الموجودة في منطقة ​الشوف​ و​الدبية​ وتلال ​الدامور​، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني اللبناني وتمت المساعدة في إطفاء الحرائق وإسعاف بعض المصابين وإجلاء المدنيين إلى المناطق الآمنة، ونقل ​مواد غذائية​ إلى المتطوعين المنتشرين في أماكن الحرائق، كما ساهمت الفرق المنتشرة في ​الجنوب​ بإخماد الحرائق في عدة قرى وبلدات في أقضية صور و​النبطية​ وصيدا و​بنت جبيل​ و​مرجعيون​.

وبقيت غرفة العمليات في الدفاع المدني لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي على جهوزية تامة للتواصل مع الوحدات في كافة المناطق تحسبا لأي طارئ قد ينتج عن الحرائق كما استنفرت فرقها الطبية والاغاثية لدعم المواطنين. ووضعت ارقام غرفة العمليات للتواصل مع المواطنين على الارقام التالية: 052 880 - 03.