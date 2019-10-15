النشرة: وفد من كازينو لبنان قدم مساعدات للدفاع المدني مركز اقليم جبل لبنان

في بادرة إنسانية نابعة من الشعور بالواجب والإمتنان، علمت "​الخليج 365​" أن وفدا من إدارة ​كازينو لبنان​ زار مركز اقليم ​جبل لبنان​ في ​الدفاع المدني​، وقدم ​مساعدات​ لدعم شباب الدفاع المدني، (أقنعة واقية للحرائق ومساعدات غذائية) تضامنا وتقديرا لجهودهم والشدّ على اياديهم ومساندتهم في جهودهم لإخماد ​الحرائق​. وكشفت مصادر للنشرة ان إدارة الكازينو دعت المؤسسات والأفراد إلى عدم توفير أي جهد ممكن، وكل بحسب امكاناته، للوقوف إلى جانب شباب الدفاع المدني.

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