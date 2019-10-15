الخازن: هل يجوز ما يحصل اليوم؟ يا عيب الشوم

أكّد النائب ​فريد هيكل الخازن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا ندعو الى اجتماع أمني وإداري فوري للعمل على إطفاء ​الحرائق​ والتي ربما البعض منها مفتعل ونتوجه بسؤال للحكومة المعظمة" أين الطائرات وهل يجوز ما يحصل اليوم؟ يا عيب الشوم".

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