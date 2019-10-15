جريصاتي اعلن حالة طوارئ بيئية لدعم الدفاع المدني واعادة تشجير لبنان

لفت وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في هذا اليوم المأساوي ل​لبنان​ وغاباته المنكوبة. ننحني امام جهود شباب ​الدفاع المدني​ و​الجيش اللبناني​"، معلنا "حالة طوارئ بيئية تستدعي تكاتف الايدي لدعم الدفاع المدني واعادة تشجير لبنان الذي سيعود "لبنان الاخضر".

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