لفتت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان لالى أنه "انتشر في ​الساعات​ الأخيرة عدد من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة حول انتشار ​الحرائق​ وافتعالها في عدد من المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى توجيه الاتهامات إلى جهات مختلفة دون دلائل أو قرائن"، داعية جميع المواطنين إلى "عدم الأخذ بهذه الشائعات وانتظار نتائج التحقيقات، التي تجريها المراجع المختصة بناءً على توجيهات رئيس الجمهوريّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادة الجيش دعت المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات حول انتشار الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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