نفت مصادر مطلعة عبر "النشرة" ما يتم تداوله عن ان "​الجيش اللبناني​ قد اجرى تحقيقات تبين من خلالها ان ​الحرائق​ ناتجة عن مواد شديدة الاشتعال تم استخدامها من قبل لبنانيين واجانب"، لافتة الى ان "الجيش ليس الجهة المخولة لاجراء هكذا تحقيقات بل هذا الموضوع من مسؤولية اجهزة امنية اخرى".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر نفت لـ"النشرة" ما تم تداوله عن أن الجيش أجرى تحقيقات تبين أن الحرائق ناتجة عن مواد استخدامها لبنانيون واجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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