شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان تؤكد ضرورة تطوير وإصلاح التعليم الأزهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، خطة عملها بدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، والتى تضمنت أهمية تطوير وإصلاح التعليم الأزهرى.

وتحتوى خطة عمل اللجنة فيما يتعلق بالتعليم الأزهرى، بالنسبة للمعاهد الدينية والتعليم الجامعى، أن يتم بحث الاستراتجيات التى تتعلق بجميع اختصاصات اللجنة فى مجال التعليم الأزهرى، ومتابعة تطوير التعليم الأزهرى الجامعى وإصلاحه، وما قبل الجامعى والعمل على إصلاح العملية التعليمية بجميع أركانها، والاهتمام باللغات الأجنبية بما يضمن وجود خريج ازهرى قادر على القيام بالدور المنوط به فى المجتمع، من نشر الفكر الصحيح والتحصن من الفكر المتطرف.

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وأكدت اللجنة، تبنى دراسة جادة ودعوة الجهات المعنية كافة لبحث أسباب العزوف عن التعليم الأزهرى والتسرب منه، ومتابعة إنشاء هيئة الأبنية التعليمية الأزهرية، حتى تقوم بعمليات الإحلال والتجديد للمعاهد الأزهرية والإشراف على المبانى التعليمية التابعة للأزهر، ومتابعة الأراضى والمبانى المتبرع بها واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء كان للجامعة أو المعاهد، ومتابعة مدى جدية الجامعة بجميع كلياتها والمعاهد الأزهرية فى الحصول على اعتماد الجودة، ودراسة مدى إمكانية تطبيق وتعميم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التعليم الأزهرى (نظام التابلت، اللوحات الذكية، التعليم عن بعد، بنوك المعرفة).