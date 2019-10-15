شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تتعهد بحل مشاكل الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع أعضاء الاتحاد العام للمرشدات البحرية والجوية والفتيان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة، لمناقشة مشاكل ومعوقات الحركة الكشفية فى مصر، وبحث سبل الارتقاء بها.

وتطرق اللقاء لمناقشة العقبات التي تواجه الاتحاد، وكذلك مقترحاتهم وتوصياتهم للنهوض بالعمل الكشفي وقدرته على تحقيق أهدافه، وضرورة اهتمام المحافظين بدور الكشافة من خلال تخصيص أماكن لإقامة المعسكرات الكشفية، لتحفيز الشباب على الانضمام للكشافة.

وناقش الاجتماع أوضاع اللائحة الخاصة بالاتحاد وضرورة تغييرها بما يتواكب مع أهمية الحركة، بجانب توفير مخصصات مالية تكون قادرة على تلبية التطلعات وإنجاز الأنشطة، وكذلك بحث الترتيبات لاستضافة مصر عام 2020 مؤتمرا عالميا للكشافة، تشارك فيه نحو 20 دولة.

وأوصت اللجنة، كافة المحافظين بضرورة دعم العمل الكشفي وتوجيه المحافظين لتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإنجاز المهام، من خلال تخصيص أماكن لإقامة المعسكرات، خاصة وأن القيادة السياسية تعطي الشباب اهتماما كبيرًا وتراهن عليه لقيادة مصر المستقبل.

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