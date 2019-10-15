طنجاوا قبل مباراة الأسود ضد الغابون: “خاص يتحسن الأداء وترجع الثقة” _فيديو

أجمعت الجماهير الطنجاوبة، على أن المنتخب الوطني لكرة القدم، مازال في طور البناء، مع مدربه الجديد البوسني وحيد خاليلوزيتش، كما اعتبرت لقاء الغابون فرصة لتحسين الأداء، واسترجاع الثقة.

وأكد جمهور مدينة طنجة في تصريحات خص بها “اليوم24” قبيل المباراة الودية، التي ستجمع “أسود الأطلس” بالمنتخب الغابوني، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب ابن بطوطة، أن الفريق الوطني مازال بعيدا عن مستواه المعهود.

وأشارت الجماهير ذاتها، أنه وقياسا بالمباريات الثلاث السابقة للمجموعة الوطنية، خاصة مواجهة ليبيا، الجمعة الماضي، فإن المنتخب الوطني لن يقدم أداء كبيرا ضد الغابون.

وعن المقارنة بين اللاعب المحترف، والذي ينشط بالبطولة المحلية، شدد الجمهور الطنجاوي على أن كل لاعب بإمكانه تقديم الإضافة والدفاع بكل قتالية عن القميص الوطني، فهو مرحب به بالمنتخب، بغض النظر إن كان محترفا أو يمارس بالبطولة.