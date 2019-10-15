اختار البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، دخول المباراة الودية التي ستجمع بعد قليل العناصر الوطنية، بالمنتخب الغابوني، على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة، بالتشكيلة التالية:
في حراسة المرمى منير المحمدي، ثم أشرف حكيمي، وزهير فضال، وجواد ياميق، وحمزة منديل، بالإضافة لمهدي بوربيعة وأحمد مسعودي، وعادل تاعرابت، ثم المهدي كارسيلا، ونور الدين أمرابط، ورشيد عليوي.
وتمثل مباراة الغابون، الظهور الرابع لخاليلوزيتش مع المنتخب الوطني، بعدما قاد الأسود في ثلاث مواجهات ودية سابقة، بدءا بمباراتي بوركينافاسو، والنيجر، شتنبر الماضي، ثم لقاء منتخب ليبيا، الجمعة المنصرم، بالملعب الشرفي بوجدة.
وفاز “أسود الأطلس” بمباراة وحيدة من الثلاث السابقة، كانت على حساب منتخب النيجر بهدف نظيف، بينما اكتفوا بالتعادلإيجابي هدف في كل شبكة، أمام كل من المنتخب البوركينابي والليبي.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة تاعرابت وحكيمي.. خاليلوزيتش يختار تشكيلة الأسود ضد الغابون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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