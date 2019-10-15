صلاحيات جديدة.. الدولة تشتري العقارات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صودق عليه في اجتماع مجلس الحكومة ليوم 19 شتنبر الماضي، يضيف بنودا جديدة إلى المادة 13 من المرسوم الخاص باختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، بإضافة صلاحيات جديدة.

وتتمثل البنود، التي أضيفت إلى مهام مديرية أملاك الدولة، في اقتناء العقارات والحقوق العينية، بالتراضي أو عبر مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

كما يسمح المرسوم للمديرية باقتناء البنايات التي تكتسي أهمية من الناحية المعمارية أو الثقافية أو التاريخية، أو تعبئة العقارات اللازمة للاستثمار.