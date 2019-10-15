التصفيات المؤهلة إلى “الشان”.. مباراة المنتخب المحلي ضد الجزائر بشبابيك مغلقة

ستجرى مباراة المنتخب الوطني للاعبين المحليين، ضد نظيره الجزائري، المقرر خوضها السبت القادم، على أرضية الملعب البلدي ببركان، بشبابيك مغلقة.
وأعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن نفاذ التذاكر التي تم طرحها لهذه المباراة، المندرجة ضمن إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين.
وأكدت الجامعة أنها، سخرت جميع إمكانياتها المادية، واللوجستيكية، حتى تمر عملية بيع التذاكر سواء بنقاط البيع المعتمدة رسميا أو عبر الأنترنيت، في أحسن الظروف.
يذكر أن مباراة الذهاب، التي احتضنتها أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في الجزائر، شتنبر الماضي، انتهت بالتعادل درن أهداف، وهو ما يصعب من لقاء العودة.
ويبحث الحسين عموتة، مدرب العناصر المحلية، عن قيادة المنتخب الوطني للتأهل إلى نهائيات “الشان”، وبدء حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزته النخبة الوطنية في النسخة الأخيرة، مطلع سنة 2018، في دورة جرت نهائياتها بملاعب المملكة.
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