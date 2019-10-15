المندوبية السامية للتخطيط تُطلق تطبيقا حول “وقت المغاربة”

وضعت المندوبية السامية للتخطيط، عبر موقعها الإلكتروني، تطبيقا تحت عنوان “كيف ينظم المغاربة وقتهم؟”، وذلك بهدف توسيع نطاق مستعملي المعطيات الإحصائية، إذ يسمح لهم بالاطلاع عليها بشكل تفاعلي، من أجل تحديث أساليب نشرها، وتسهيل الولوج إلى المعلومة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بتطبيق تصويري على الويب (باستعمال تقنيات رسم الخطوط، والصور على الحاسوب) تحت عنوان “كيف ينظم المغاربة وقتهم؟، حيث يستهدف المواطنين، والمواطنات، ورجال الإعلام، والفاعلين في المجتمع المدني، وكذا الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر استعمالا للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.

و بحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن التطبيق المذكور على الويب حول كيفية تنظيم المغاربة لوقتهم، يعتمد على نتائج البحث المخصص لاستعمال الوقت من طرف الأسر، الذي أنجزته، عام 2012، وهو يُعرض على شكل أسئلة، تتمحور حول أربعة مواضيع: الوقت الحر، والوقت المهني، والوقت المنزلي، والوقت الفيزيولوجي.

ويقدم التطبيق المذكور الأرقام الأساسية حول استعمال المغاربة للوقت، ويوفر للمستعمل، بشكل تفاعلي، نتائج مخصصة حول استعمال وقته اليومي، بحسب جنسه، وسنه، كما يمكِّنه بالمناسبة نفسها من إجراء مقارنة مع الجنس المخالف وباقي الفئات العمرية.

وعلاوة على ذلك، يمنح التطبيق المذكور للمستعمل إمكانية نسخ، وطبع والاحتفاظ بالرسوم، والمعطيات المصورة وفق عدة أشكال.