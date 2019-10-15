أم الفحم: قتيل في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل الشاب محمود مفيد إغبارية (35 عاما)، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، مساء اليوم الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات والمدن العربية إلى 74 قتيلا، وسط حراك شعبي متواصل للتعبير عن رفض الجريمة وللاحتجاج على تواطؤ جهاز الشرطة.

وعُلم أن مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص باتجاه مركبة استقلها الشاب، مما أسفر عن إصابته بعدة أعيرة نارية.

وقامت الطواقم الطبية التي هرعت إلى المكان، بتقديم العلاج للمصاب، كما جرى نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

ولاحقًا، أعلنت الطواقم الطبية عن مقتل إغبارية، متأثرًا بجراحه الخطيرة.

وفي حديث لـ"عرب 48"، أفاد شهود عيان، بأن الضحية تعرض لإطلاق النار بعد خرجه من مسجد في حي الإغبارية في مدينة أم الفحم، واستهدف بنحو 14 رصاصة، منها ما استقر في جسده.

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ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة، وباشرت بالتحقيق في ملابسات الجريمة، فيما لم تكشف في هذه المرحلة عن خلفية الجريمة، ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين.

يأتي ذلك على الرغم من الحراك الشعبي الرافض للعنف والجريمة، وسلسلة من الفعاليات الاحتجاجية المتواصلة في المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني، أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في حملة شعبية لاجتثاث العنف والجريمة.

وفي وقت سابق اليوم، نظمت مظاهرة حاشدة، في مدينة الرملة، بمشاركة المئات من أبناء المجتمع العربي، للتعبير عن رفضهم للعنف والجريمة واحتجاجا على تواطؤ الشرطة الإسرائيلية.

وتضمنت الفعاليات الاحتجاجية الإضراب العام وتنظيم مظاهرات قطرية، وقافلة مركبات احتجاجية، نظمت الخميس الماضي، من الشمال وصولا إلى مباني الحكومة الإسرائيلية في القدس.

وازدادت أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي بوتيرة خطيرة، وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل بمقتل إغبارية إلى 75 شخصا، بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.