الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم جهود إحلال السلام بالسودان

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والسفير روبرت فان دو

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، استعداد الدول الأوروبية للعمل مع المجتمع الدولي لدفع جهود الحكومة السودانية لوقف الحرب وتحقيق السلام في البلاد.



وسلم الهولندي روبرت فان دو، الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، كسفير جديد للاتحاد الأوروبي بالخرطوم.

وأشاد البرهان، خلال اللقاء في الخرطوم، بالاهتمام الذي يبذله الاتحاد الأوروبي لدعم مسيرة السلام والاستقرار وتعزيز التنمية في البلاد.

واطلع رئيس المجلس السيادي على ترتيبات الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم لمؤسسات وبرامج الفترة الانتقالية في السودان لا سيما الجوانب الإنسانية.

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وأكد فان دو، في تصريح صحفي، استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة مع المجتمع الدولي في دفع جهود الحكومة السودانية لإحلال السلام مع المجموعات المسلحة.

وقال: "هناك آمال كبيرة في أن تكلل تلك الجهود بالنجاح بما يعزز خطوات التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ويسهم في انفتاح السودان خارجياً".

وبدأت مساء الإثنين في عاصمة جنوب السودان جوبا، مفاوضات مباشرة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، بهدف إنهاء الحرب في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وانعقدت الجلسة الافتتاحية في قاعة الحرية بالعاصمة جوبا، بحضور رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والأوغندي يوري موسفيني، والكيني أهيرو كنياتا، ورئيسي الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والإثيوبي آبي أحمد وممثلين دوليين وأفارقة.

ويمثل الذين يشاركون في محادثات جوبا الحالية كافة الفصائل المسلحة في السودان، باستثناء حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور التي تخوض حربا في إقليم دارفور والتي لم تحسم موقفها حتى الآن من العملية السلمية والانخراط في التفاوض من عدمه.

