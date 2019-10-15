6 سنوات بلا إنجاز.. صحيفة معارضة تفند "أكاذيب" روحاني

فندت صحيفة معارضة ناطقة بالفارسية ما وصفتها بـ"أكاذيب الرئيس الإيراني حسن روحاني" التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، بحضور مراسلين أجانب، عقد بالعاصمة طهران، أمس الإثنين.

وأوردت صحيفة "كيهان" اللندنية التي تصدر من بريطانيا، تقريراً عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، قالت فيه إن روحاني كرر مرة أخرى ادعاءات توحي بوجود استقرار سياسي واقتصادي داخل بلاده، خلافاً لحقيقة الأمر الواقع منذ العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الأرقام وأيضاً الخبراء الاقتصاديين يتحدثون عن أداء مخيب للآمال، وعدم تنفيذ روحاني وعوده الانتخابية التي قطعها منذ ولايته الأولى عام 2013، بينما يزعم الأخير أن الأوضاع سياسياً واقتصادياً تحسنت بفضل حكومته.





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وأوضحت الصحيفة أن روحاني وحكومته يستندان إلى بيانات مفبركة؛ حيث تشير إلى تحسن الأوضاع كحبر على ورق فقط دون اعتبار لحقائق الأوضاع داخل البلاد.

ودللت على صحة موقفها بزيادة مؤشرات البطالة والتضخم، إضافة إلى لجوء المسنين الإيرانيين للبحث عن فرص عمل، لتدبير الاحتياجات الضرورية بعد زيادة النفقات المعيشية بشكل غير مسبوق تاريخياً.

واعتبر التقرير أن روحاني استغل وجود مراسلين أجانب لتكرار ادعاءات ليس لها أساس من الصحة بهدف الإيحاء أن إيران تعيش حالة استقرار نسبي اقتصادياً بالسنة الفارسية الجارية (بدأت 21 مارس/آذار الماضي).

وحاول الرئيس الإيراني، حسب الصحيفة المعارضة، حرف الأنظار عن المشكلات الداخلية لبلاده بالزعم أنها تواجه حرباً نفسية على المستويين السياسي والاقتصادي.

واختتمت الصحيفة أن روحاني تولى السلطة منذ 6 سنوات مضت، لكن حتى الآن لم يسجل خطوة إيجابية ملموسة، في حين يطلب حالياً دعماً شعبياً لأداء وزراء حكومة طهران.