واشنطن وبغداد تبحثان إنهاء التوغل التركي شمالي سوريا

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رويترزالثلاثاء 2019/10/15 09:47 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الوزير مايك بومبيو بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح التوغل العسكري التركي في سوريا ورغبة الولايات المتحدة في إنهائه على الفور.
وذكرت الوزارة في ملخص لما دار في الاتصال أن بومبيو "ندد كذلك بالعنف الذي يشهده العراق في الآونة الأخيرة، وأشار إلى ضرورة محاسبة من ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون أعمال العنف والترويع ضد وسائل الإعلام".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، الأربعاء الماضي، بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي البلاد".
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، في جلسة طارئة تعد الثانية خلال أسبوع، العدوان التركي على سوريا.
ودعت الدول الأوروبية تركيا إلى وقف "العمل العسكري أحادي الجانب" فورا، وحذرت من أن العملية "ستزعزع الاستقرار في المنطقة برمتها، وتزيد من المعاناة الإنسانية وستؤدي إلى مزيد من النزوح".
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