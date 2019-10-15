المنصوري والنيادي في استقبال بوتين بأبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي بعد أيام قليلة من العودة من العاصمة الروسية موسكو عقب نجاح رحلتهما الفضائية الأولى.

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