أشهر لاعب كرة قدم تركي يوجه انتقادات لاذعة لأردوغان وعمليته العسكرية بسوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نجم كرة القدم التركي السابق، هاكان شوكر

ندد أشهر لاعب كرة القدم في تاريخ تركيا، هاكان شوكر بالهجوم التركي على الأكراد في شمال شرق سوريا، موجها انتقادات لاذعة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ورحل نجم كرة القدم التركي السابق، هاكان شوكر، عن بلده بسبب مواقفه المعارضة لقرارات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وخوفا من "بطش" الحكومة التركية، ويعيش حاليا في المهجر.

وكتب هاكان شوكر، النجم السابق لمنتخب تركيا ونادي غلطة سراي وإنتر ميلان، في معرض رده على "تغريدة" عبر حساب لمشجعي نادي إنتر ميلان الإيطالي، باللغة الإيطالية: "كل ما أتطلع إليه هو إنهاء النزاعات وتحقيق العدالة، الديمقراطية، الحرية، وكرامة الإنسان، ولا يهمني مصيري وما قد أخسر، لكن الذي يهم هو انتصار الإنسانية".

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وظهر في جانب آخر من "تغريدة" هاكان شوكر أنه يعترض على تصرف أعضاء المنتخب التركي واحتفالهم بتسجيل هدف في مرمى ألبانيا بطريقة عسكرية، وتعبيرهم عن الدعم للعمليات العسكرية في شرق الفرات.

ويعد هاكان شوكر صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولات كأس العالم، وأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التركية، وفاز قبل ثلاث سنوات بعضوية البرلمان، لكنه يقيم الآن في أمريكا ولا يستطيع العودة إلى تركيا بسبب انتقاداته وملاحظاته المعارضة للرئيس التركي الحالي.