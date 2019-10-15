اخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يفشل في فتح محادثات العضوية مع تيرانيا وسكوبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يفشل في فتح محادثات العضوية مع تيرانيا وسكوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الأوروبي

فشلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في فتح محادثات العضوية مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، حسبما قالت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي الفنلندية تيتي توبوراينين في أعقاب اجتماع مع نظرائها الأوروبيين.

وقال مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي يوهانيس هان "لم تكن لحظة مجد بالنسبة لأوروبا"، مشيرا إلى أن "أغلبية ساحقة" من الدول الأعضاء بالاتحاد صوتت لصالح توصية ببدء المحادثات.

Advertisements

وأضاف هان "لا شك في أن أي تأجيل جديد سيضر بمصداقيتنا في غرب البلقان وأيضا بطموحنا لأن نصبح لاعبا دوليا أكثر قوة".

وأوضحت توبوراينين أن قادة دول الاتحاد سيناقشون هذه القضية في قمتهم التي ستعقد بغد غد الخميس.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يفشل في فتح محادثات العضوية مع تيرانيا وسكوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا