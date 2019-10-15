انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يفشل في فتح محادثات العضوية مع تيرانيا وسكوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الأوروبي

فشلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في فتح محادثات العضوية مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، حسبما قالت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي الفنلندية تيتي توبوراينين في أعقاب اجتماع مع نظرائها الأوروبيين.

وقال مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي يوهانيس هان "لم تكن لحظة مجد بالنسبة لأوروبا"، مشيرا إلى أن "أغلبية ساحقة" من الدول الأعضاء بالاتحاد صوتت لصالح توصية ببدء المحادثات.

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وأضاف هان "لا شك في أن أي تأجيل جديد سيضر بمصداقيتنا في غرب البلقان وأيضا بطموحنا لأن نصبح لاعبا دوليا أكثر قوة".

وأوضحت توبوراينين أن قادة دول الاتحاد سيناقشون هذه القضية في قمتهم التي ستعقد بغد غد الخميس.