الان تتابع عمران خان يصل إلى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض. وكان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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