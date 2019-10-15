الان تتابع أمريكا: سنفرض عقوبات على تركيا بسبب عدوانها على سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تعتزم التركيز على مسعى دبلوماسي لوقف إطلاق النار في سوريا، في حين واصلت تركيا عدوانها على شمال سوريا متجاهلة تهديد العقوبات الأمريكية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستواصل الضغط على تركيا بينما تقيم الموقف، مشيرًا إلى أن في
الإمكان زيادة العقوبات إذا لم يتم حل الأزمة.
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