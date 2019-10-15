بخلاف الحرمين.... أفضل خمس مناطق يمكن زيارتها بالسعودية

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

هاجر محمد

دائما ما تشتهر المملكة العربية السعودية بسياحتها الدينية والمزارات الإسلامية المختلفة في مكة والمدينة ولكن بعد التطور الحادث في المملكة وفتح أبوابها لكافة السياح لزيارة الأماكن المختلفة بخلاف السياحة الدينية لا بد من معرفة الأماكن التي يمكن زيارتها في المملكة.



فيما يلي أفضل خمس مناطق يمكن الاستمتاع بها خلال زيارتك للمملكة العربية السعودية:-

1- مسابقة الجمال الأكبر في العالم

يتم التعامل مع الأمر بصورة جادة بحيث يتم تخصيص شهر كامل بين ديسمبر ويناير لتقييم الصفات الجمالية. ينزل الرعاة والمشترين من جميع أنحاء منطقة الخليج إلى صحراء ضانا ، شمال شرق الرياض ، ليتاجروا في الجمال ، حيث تصل أسعار بعض الحيوانات إلى أكثر من مائة مليون ريال.

ومن الممكن أن تتساءل ما هي الأشياء التي تجعل هناك جمال أجمل من الآخرى فسيكون الرد ان ذلك يكون عن طريق عدة عوامل مثل طول الرموش ، ونعومة الفراء ، وامتلاء الشفتين وغيرها.

ومن إحدى المواقف المضحكة أنه في العام الماضي ، تم استبعاد اثني عشر من الجمال من المسابقة بعد تلقي حقن البوتوكس لتحسين العبوس!

2- وادي الجن

إنه ليس من أكثر المواقع الطبيعية الجميلة تميزًا في المملكة العربية السعودية ، ولكن يتم ذكره ضمن أفضل الأماكن بالمملكة نظراً لغرابته.

"وادي الجن" المعروف أيضًا باسم وادي البيضاء ، هو وادي خلاب شمال غرب المدينة المنورة. ولقد اكتسب هذا الوادي شهرة لكونه غامضاً إلى حد ما ، حيث يقول السكان المحليين أنه يتم به سماع أصوات مختلفة أثناء الليل.

على الرغم من أنك لن تسمع أصواتًا على الأرجح ، إلا أنه يمكنك خوض تجربة أخرى حيث أنك ستجد سيارتك تتحرك صعودًا عندما توضع في وضع محايد. وبالمثل ، يقول الأشخاص الذين حاولوا صب الماء على الأرض ، إنه يتحرك لأعلى بدلاً من الإنزلاق لأسفل.

3- على حافة العالم

Advertisements

حيث أنك تجلس على حافة جرف يبلغ ارتفاعه 300 متر ويطل على منظر مذهل للوادي أدناه.

"حافة العالم" هي نافذة فريدة من نوعها ذات إطارات صخرية تطل على السهل المحيط. يقع في وادي الأكاسيا على بعد 180 كم شمال شرق الرياض ، وكما هو الحال في العديد من الأماكن في السعودية ، ستحتاج إلى سيارة 4 × 4 للوصول إلى هناك.

إنه مكان رائع للتنزه والنزهات. وأفضل وقت لزيارة هذا المكان هو غروب الشمس.

2. ابها

تقع هذه المنطقة الجبلية في جنوب غرب المملكة العربية السعودية وتقع داخل محافظة عسير التي تعد أروع جزء من البلاد وأكثرها رطوبة.

وتعد أبها من أفضل خمس مناطق بالمملكة العربية السعودية لعدة أسباب منها أن الجمال الطبيعي هناك شاسع ومتنوع ، مع المساحات الخضراء المورقة والجبال الوعرة - موطن الحياة البرية بما في ذلك البابون ومجموعة من أنواع الطيور. ويقول أحد من زاروا هذا المكان " إحدى أعز ذاكرتي كانت اكتشاف نسر ذهبي رائع على قمة جبل من خلال ضباب كثيف ، أثناء رحلتي إلى أسفل. وانه بالتأكيد ليس هذا ما تتوقعه من بلد صحراوي."

سبب آخر لجمال هذه المنطقة هو قربها من اليمن - الأمر الذي يجعل من أبها مكانًا رائعًا لتجربة الثقافة اليمنية. سترى بعض العمارة الجميلة بينما تتساءل حول المنازل الجبلية وبالطبع سيكون من الرائع تناول وجبة الإفطار اليمنية التقليدية!

5- مدائن صالح

قد لا تكون مدائن صالح مشهوراً مثل البتراء (في الأردن المعاصر) ، لكنها الحضارة القديمة نفسها - الأنباط الذين كانوا وراء هذا الموقع الأثري. تقع مدائن صالح في منطقة الحجاز في المملكة العربية السعودية ، وكانت مدائن صالح في السابق ثاني أكبر مدن الأنباط ولعب دوراً حيوياً في إمبراطوريتهم الغامضة.

مدائن صالح "مدينة النبي صالح" لها أيضا أهمية إسلامية. ويشير القرآن إلى سكانه - شعب ثمود - الذين دمروا كعقاب لشركهم. وكان الموقع يعتبره السعوديون لفترة طويلة مكانًا ملعونًا لم يزره الناس.

عند زيارتك هذا المكان ستخوض بالتأكيد تجربة غريبة تتساءل حول كون بعض المقابر المنحوتة بشكل مثير للإعجاب في الصخور ورؤية العديد من الجبال ذات الأشكال الغريبة في المنطقة.

في كل غموضه ، يعتبر مدائن صالح موقعًا رائعًا ، وكذلك فرصة لإعادة النظر في حضارة سابقة. كل هذه العوامل هي التي جعلت اليونسكو تعلنه "موقع تراث عالمي" .