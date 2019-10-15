شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث روسي: ليس من حق تركيا نشر قواتها بشكل دائم في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أبوظبي) قال ألكسندر لافرينتييف المبعوث الروسي إلى سورية اليوم (الثلاثاء) إنه ليس من حق تركيا أن تنشر قواتها بشكل دائم في سورية. وأضاف للصحفيين في أبوظبي أنه وفقا لاتفاقات سابقة فإن بوسع الجيش التركي التوغل لمسافة تتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات فحسب داخل الأراضي السورية. وتابع قائلاً إن موسكو لا توافق على العملية العسكرية التركية في سورية.

قال ألكسندر لافرينتييف المبعوث الروسي إلى سورية اليوم (الثلاثاء) إنه ليس من حق تركيا أن تنشر قواتها بشكل دائم في سورية. وأضاف للصحفيين في أبوظبي أنه وفقا لاتفاقات سابقة فإن بوسع الجيش التركي التوغل لمسافة تتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات فحسب داخل الأراضي السورية. وتابع قائلاً إن موسكو لا توافق على العملية العسكرية التركية في سورية.

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