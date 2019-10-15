أطباء بلا حدود تعلق عملياتها في شمال شرق سورية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس) اعلنت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية اليوم (الثلاثاء) تعليق غالبية عملياتها في شمال شرق سورية لمخاوف على سلامة عمالها خلال العملية التركية ضد المقاتلين الأكراد في تلك المنطقة. وقال روبرت أونيوس، مدير الطوارئ في مكتب المنظمة في سورية في بيان إن «التطورات الأخيرة ضاعفت الحاجة للمساعدة الإنسانية، ومع ذلك من المستحيل تقديمها وسط انعدام الأمن الحالي».

اعلنت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية اليوم (الثلاثاء) تعليق غالبية عملياتها في شمال شرق سورية لمخاوف على سلامة عمالها خلال العملية التركية ضد المقاتلين الأكراد في تلك المنطقة. وقال روبرت أونيوس، مدير الطوارئ في مكتب المنظمة في سورية في بيان إن «التطورات الأخيرة ضاعفت الحاجة للمساعدة الإنسانية، ومع ذلك من المستحيل تقديمها وسط انعدام الأمن الحالي».

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