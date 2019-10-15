11 قتيلاً وجريحاً بانفجار في باكستان

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جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد) قتل أحد عناصر الشرطة الباكستانية وأصيب عشرة آخرون بينهم خمسة من رجال الشرطة جراء انفجار وقع اليوم (الثلاثاء) في مدينة كويتا عاصمة إقليم كويتا جنوب غربي باكستان. وأوضح نائب مفتش عام شرطة كويتا عبدالرزاق شيما أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية على الطريق الرئيس في كويتا، وفُجّرت بالتحكم عن بُعد في أثناء مرور سيارة دورية للشرطة بالقرب منها، مضيفًا أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قتل أحد عناصر الشرطة الباكستانية وأصيب عشرة آخرون بينهم خمسة من رجال الشرطة جراء انفجار وقع اليوم (الثلاثاء) في مدينة كويتا عاصمة إقليم كويتا جنوب غربي باكستان. وأوضح نائب مفتش عام شرطة كويتا عبدالرزاق شيما أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية على الطريق الرئيس في كويتا، وفُجّرت بالتحكم عن بُعد في أثناء مرور سيارة دورية للشرطة بالقرب منها، مضيفًا أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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