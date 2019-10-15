شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التركية تعتقل 4 رؤساء بلديات في مناطق كردية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (إسطنبول) تم توقيف أربعة رؤساء بلديات ينتمون لحزب المعارضة الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا اليوم (الثلاثاء)، في إطار عملية «لمكافحة الإرهاب»، وفق الحزب. ورؤساء البلديات الموقوفون هم من بلدات ذات غالبية كردية في جنوب شرق تركيا، وهي: هكاري ويوكسكوفا وإرجيش ونصيبين، وجميعهم أعضاء في حزب الشعوب الديموقراطي. وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إنهم أوقفوا في إطار تحقيقات متعلقة «بمكافحة الإرهاب» على خلفية علاقات مفترضة بحزب العمال الكردستاني المحظور.

تم توقيف أربعة رؤساء بلديات ينتمون لحزب المعارضة الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا اليوم (الثلاثاء)، في إطار عملية «لمكافحة الإرهاب»، وفق الحزب. ورؤساء البلديات الموقوفون هم من بلدات ذات غالبية كردية في جنوب شرق تركيا، وهي: هكاري ويوكسكوفا وإرجيش ونصيبين، وجميعهم أعضاء في حزب الشعوب الديموقراطي. وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إنهم أوقفوا في إطار تحقيقات متعلقة «بمكافحة الإرهاب» على خلفية علاقات مفترضة بحزب العمال الكردستاني المحظور.

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