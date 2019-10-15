شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تجدد تحدي العالم في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (إسطنبول) أكدت تركيا اليوم (الثلاثاء) أنها ستواصل عمليتها العسكرية شمال شرق سورية «مع أو بدون دعم» العالم، منددةً بـ«صفقة قذرة» بين القوات الكردية والنظام السوري. جاء ذلك على لسان مدير التواصل في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون الذي وصف الاتفاق الذي توصلت إليه القوات الكردية والنظام السوري بهدف محاولة صدّ الهجوم التركي بأنه «صفقة قذرة».

أكدت تركيا اليوم (الثلاثاء) أنها ستواصل عمليتها العسكرية شمال شرق سورية «مع أو بدون دعم» العالم، منددةً بـ«صفقة قذرة» بين القوات الكردية والنظام السوري. جاء ذلك على لسان مدير التواصل في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون الذي وصف الاتفاق الذي توصلت إليه القوات الكردية والنظام السوري بهدف محاولة صدّ الهجوم التركي بأنه «صفقة قذرة».

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