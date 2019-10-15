شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكي يتوجه إلى تركيا لوقف الهجوم ضد الأكراد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) يتوجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى تركيا خلال الساعات الـ 24 المقبلة سعياً لوقف الهجوم التركي ضد المقاتلين الأكراد، بحسب ما أعلن مسؤول أمريكي، اليوم (الثلاثاء).

يتوجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى تركيا خلال الساعات الـ 24 المقبلة سعياً لوقف الهجوم التركي ضد المقاتلين الأكراد، بحسب ما أعلن مسؤول أمريكي، اليوم (الثلاثاء).

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