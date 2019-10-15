لبنان تحقق في الحرائق المشتعلة.. والحريري: لا أضرار بشرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس أن لا أضرار بشرية حتى الآن جراء عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية» عن الحريري قوله «إنه إذا كان الحريق مفتعلا فهناك من سيدفع الثمن ولا أضرار جسدية حتى الساعة والاضرار المادية سنعوضها»، وأضاف أن «كل الأجهزة تعمل من دون استثناء ولا بد من فتح تحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها».
وتابع: «اتصلنا بالأوروبيين ومن المفترض أن تصلنا وسائل للمساعدة خلال 4 ساعات ونشكر كل الأجهزة على جهودها».
من جانبه حث وزير الخارجية اللبناني فادي جريصاتي وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني وأفواج الإطفاء على البقاء في حالة جهوزية، تحسبا لما قد يطرأ في اليومين المقبلين مع اشتداد سرعة الرياح التي تصل لغاية 45 كلم في الساعة.
ودعا جريصاتي في بيان المواطنين إلى تفادي حرق الحشائش اليابسة واتخاذ أقصى درجات الحذر عند تنظيف أراضيهم، كما دعا البلديات على مختلف الأراضي اللبنانية، ولا سيما البلديات الـ26 الأكثر تهديدا بالتعرض للحرائق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاستمرار بأعمال الوقاية تجنبا لاندلاع أي حريق.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصورا تشرح ما يحدث في لبنان المشتعل بنيران الحرائق، التي أسفرت عن وقوع إصابات بشرية تحت تأثير موجة حارة.
حرائق لبنان:
- 103 حرائق في شتى أنحاء لبنان
- 200 آلية من الدفاع المدني تعمل على إخمادها
- قتيل واحد في الحرائق وفقا لمصادر إعلامية
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