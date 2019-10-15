السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ إسلام أباد التقى الأمير ويليام وزوجته كيت أمس، بكبار المسؤولين الباكستانيين، ضمن زيارتهما التي تستمر خمسة أيام لإسلام أباد. Advertisements وذكرت قناة جيو الباكستانية أن دوق ودوقة كامبريدج التقيا بالرئيس الباكستاني عارف علوي في القصر الرئاسي، واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الزوجين الملكيين في مقر إقامته. وكان الأمير ويليام وكيت زارا في أول أيام زيارتهما لباكستان مدرسة للفتيات ومنتزه مارجالا هيلز الوطني. ووصل ويليام وكيت باكستان أمس الأول، وكان في استقبالهما عدد من الوزراء والدبلوماسيين ومسؤولي الحكومة ومسؤولي الأمن.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ويليام وزوجته يلتقيان رئيس وزراء باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.